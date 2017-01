CES 2017 Canon digitale camera introducties : Canon Nederland presenteert drie nieuwe digitale compact camera’s: de slanke en stijlvolle Canon IXUS 185 en IXUS 190, en de mini-bridge megazoom PowerShot SX430 IS . De nieuwe IXUS-modellen zijn de dunste modellen in deze lijn. Ze zijn perfect als je een digitale camera zoekt die je overal mee naartoe kunt nemen en elke opname een ‘wow-factor’ wilt geven. De Canon PowerShot SX430 IS heeft een krachtige 45x zoom en is daarmee perfect voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een compact fotocamera die al hun speciale momenten dichterbij haalt, zodat ze steeds opnieuw kunnen worden beleefd. De nieuwe camera's zijn te bewonderen op de CES 2017 beurs in Las Vegas.